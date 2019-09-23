Мамедъяров: Армения не хочет урегулирования карабахского конфликта

Провокационные заявления и действия правительства Армении свидетельствуют о том, что нынешнее армянское правительство продолжает грубо нарушать нормы и принципы международного права. Об этом на четвертом заседании Контактной группы по Карабах у в рамках Организации исламского сотрудничества сказал глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров, сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.

«Резолюции 822, 853, 874, 884 Совета Безопасности ООН, требующие немедленного и безоговорочного вывода вооруженных сил Армении с оккупированных территорий Азербайджана, все еще ждут своего исполнения, они остаются в силе и носят обязательный характер. Мы выражаем серьезную обеспокоенность по поводу безответственного заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна во время его незаконного визита на оккупированные территории Азербайджана 5 августа 2019 года, в котором Нагорный Карабах был объявлен территорией Армении...

В своем выступлении Пашинян с удовлетворением высказался по поводу результатов конфликта, который привел к массовым убийствам невинных людей, этнической чистке более одного миллиона азербайджанских граждан и лишению вынужденных переселенцев права на возвращение в свои дома.

Заявление Пашиняна следует за другими недавними провокационными заявлениями и угрозами «новой войны за новые территории», сделанными членами правительства Армении, о невозвращении Азербайджану «ни дюйма земли», а также действиями Армении по размещению на подвергшихся этнической чистке территориях Азербайджана армянских поселенцев и незаконной эксплуатации природных ресурсов оккупированных территорий», - сказал министр.

Мамедъяров отметил, что «вместо того чтобы добросовестно участвовать в переговорах под эгидой Минской группы ОБСЕ, Армения с целью выиграть время для консолидации результатов оккупации и этнической чистки злоупотребляет приверженностью Азербайджана мирному урегулированию конфликта, использует любую возможность, чтобы замедлить процесс переговоров и избежать решения конфликта».

Министр также сказал, что будущее мирных переговоров на фоне безответственного поведения Армении зависит от способности, готовности и решимости международного сообщества, включая исламскую умму, оперативно и решительно действовать в этом тревожном вопросе.