Назван лучший футболист года по версии ФИФА
Аргентинский нападающий испанской "Барселоны" Лионель Месси признан лучшим футболистом года по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Церемония вручения наград ФИФА прошла в Милане.
Congratulations, #LeoMessi— #TheBest 🏆 (@FIFAcom) September 23, 2019
Winner of #TheBest FIFA Men's Player 2019 🏆#TheBest | #FIFAFootballAwards pic.twitter.com/MKh2wV5T1M
На награду также претендовали португальский нападающий итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду и голландский защитник английского "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк.