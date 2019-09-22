Назван лучший футболист года по версии ФИФА

Аргентинский нападающий испанской "Барселоны" Лионель Месси признан лучшим футболистом года по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Церемония вручения наград ФИФА прошла в Милане.

На награду также претендовали португальский нападающий итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду и голландский защитник английского "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк.

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