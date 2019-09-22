Трамп: «Эрдоган стал моим другом»

Президент США Дональд Трамп заявил, что Реджеп Тайип Эрдоган «стал его другом» после переговоров об освобождении американского пастора Эндрю Крейга Брансона из-под ареста в Турции, сообщает Anadolu.

«В прошлом году после очень коротких и уважительных переговоров с очень сильным человеком, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, который стал моим другом, мы вернули домой пастора Брансона», - сказал Трамп на мероприятии «Глобальный призыв в защиту религиозной свободы» в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

«Я позвонил президенту Эрдогану и сказал: «Пастор Брансон невиновен». Я хочу поблагодарить президента Эрдогана», - добавил глава Белого дома.