В отличие от Азербайджана почти во всех соседних с ним странах приняты меры по ограничению использования бытового пластика. В нашей стране пока только планируются шаги для реализации вывода из оборота разного рода пластиковых изделий.

Между тем последние исследования ученых показали, что разложение полиэтиленовой тары и посуды приводит к тому, что мельчайшие частицы полимеров проникают в грунтовые воды. Микрочастицы пластика обнаружены даже в брендовых бутилированых питьевых водах Франции и Германии. Проблема загрязнения пластиком чревата стать на планете Земля номером один, опередив глобальное потепление и появление всякого рода новых вирусных инфекций.

Последней из соседних стран, принявших решение об ограничении использования пластиковых пакетов стал Казахстан: по решению правительства розничные торговые сети будут продавать их покупателям, а не выдавать бесплатно, как это зачастую происходит сейчас, сообщает informburo.kz.

Мировой опыт показывает, что при таком подходе потребление пластика может снизиться на 30%. Сейчас ежедневный оборот полиэтиленовых пакетов в Казахстане составляет 15 млн штук. Также предполагается расширение обязательств производителей и импортеров этой тары, в частности утилизационного сбора и полного запрета на реализацию полиэтиленовых пакетов с 2025 года. Помимо введения цены для пакетов в Казахстане будут продвигать альтернативные виды упаковок – так называемые биопакеты, которые безопасны для окружающей среды.

Вообще же в более чем 40 странах мира внедрили разные запреты на оборот полиэтиленовых пакетов. В РФ, Германии, Дании, Чехии и Узбекистане их запрещено выдавать в магазинах бесплатно, а во Франции, США, Китае, Италии, Австралии, Пакистане, Грузии, Кении и других странах введен полный запрет на их использование, продажу, производство и импорт.

Как заявил haqqin.az завсектором Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Мехман Набиев, в скором времени запрет на бесплатные полиэтиленовые пакеты в розничной торговой сети будет введен и в Азербайджане. По словам чиновника, Минэкологии уже согласовало все связанные с запретом бесплатного распространения легких и очень легких пакетов, так называемых «пингвинов».

В феврале этого года президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении «Плана мероприятий по уменьшению отрицательного воздействия на окружающую среду отходов пластиковых упаковок в Азербайджане на 2019-2020 годы», отметил Набиев. Документ предусматривает проведение комплекса мер - от сбора и сортировки использованных пакетов до совершенствования системы управления бытовыми отходами, проведения широкой просветительской работы, модернизации переработки, использования альтернативной тары и др.