Пашиняна обвинили «растрате 330 тысяч долларов»

Визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в США специальным чартерным рейсом обусловлен сверхнасыщенной повесткой, написал в Facebook пресс-секретарь главы армянского правительства Владимир Карапетян, отвечая на запросы СМИ относительно организации этого визита и потраченных средств, пишет Sputnik Армения.

По словам Карапетяна, Пашинян вылетел в США чартерным рейсом частной компании ввиду множества намеченных встреч. Пресс-секретарь армянского премьера отметил, что общая сумма трат на визит может достигать свыше 340 тысяч долларов.

По словам пресс-секретаря, только за один день Пашинян провел свыше десятка встреч и мероприятий.

«Без организации специального рейса важный рабочий визит премьера Армении в США со столь насыщенным графиком и в кратчайшие сроки был бы невозможен...», - написал Карапетян.

Ранее некоторые армянские СМИ выступили с резкой критикой в адрес Никола Пашиняна, обвинив его в «расточительности» и «ненужной растрате 330 тысяч долларов».