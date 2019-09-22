Об экономике Китая ходят легенды, ведь супердержава нового тысячелетия развивается столь высокими темпами, о которых могут мечтать лишь самые развитые в мире государства. Европа не выдерживает торговой войны с Китаем, а усилия США навязать Пекину свои правила игры до сих пор не увенчались успехом. Торговые войны ослабляют экономики двух стран, да и всего мира в целом, но борьба на арене экономических гигантов грозит продолжиться еще долго, а победителя не обещает. И вот на таком фоне в Азербайджан прибыла большая деловая китайская делегация, интерес которой к небольшой стране постсоветского пространства явно превзошел все ожидания.

19 сентября в Баку с официальным визитом прибыла делегация Bсекитайского собрания народных представителей во главе с председателем постоянного комитета Ли Чжаньшу. B ходе встречи с президентом Ильхамом Алиевым стороны отметили взаимную заинтересованность в укреплении и развитии двустороннего сотрудничества в политической, экономической и культурной сферах. В частности, касаясь экономических вопросов, стороны отметили возможность роста взаимного товарооборота, китайских инвестиций в Азербайджан в сфере энергетики, транспорта и туризма. Большое внимание было уделено транзиту китайских грузов на мировые рынки через Азербайджан.

В ходе встречи гость объяснил и причину столь высокого интереса КНР к нашей стране. «В апреле этого года председатель Си Цзиньпин пригласил Вас на второй саммит «Один пояс, один путь». Хочу особо отметить, что Вы единственный глава государства из Закавказья, приглашенный на этот саммит. На полях саммита состоялась встреча между Вами и председателем Си Цзиньпином. Вместе вы обозначили грандиозные планы дальнейшего развития китайско-азербайджанских отношений и вместе установили прочные основы для дальнейшего сотрудничества между нашими странами», - сказал Ли Чжаньшу.

Понятно, что на таком уровне обсуждались лишь стратегические вопросы, имеющие особо важное значение для сторон. Но взаимный интерес сторон к сотрудничеству более четко просматривается в конкретных направлениях взаимовыгодного сотрудничества. А их было немало. Так, только в ходе встречи министра экономики Азербайджана Шахина Мустафаева с делегацией во главе с вице-президентом компании CAMCE Луо Ян были подписаны три документа. Это меморандумы о взаимопонимании с Азербайджанским фондом поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) при Минэкономики и с Азербайджанской инвестиционной компанией (АИК), а также EPC-контракт (инжиниринг, строительство и поставки) с AS Group Investment.

Луо Ян отметила, что экономические отношения между двумя странами необходимо наращивать до уровня политических связей, которые сегодня находятся на очень высоком уровне. И CAMCE (China CAMC Engineering Co.) вложит несколько сот миллионов долларов в создание агропромпарка в Азербайджане. Конкретные шаги по реализации этого проекта ожидаются в ноябре в Шанхае на выставке China International Import Expo 2019. В целом же, по словам Мустафаева, Азербайджан и Китай рассматривают возможность создания совместных предприятий в ближайшей перспективе по строительству тракторного завода, завода по производству оросительного оборудования и заводов по переработке сельхозпродукции. Инвестиции в них оцениваются в сотни миллионов долларов, а новых рабочих мест планируется создать несколько тысяч.