Эстонец – хозяин Сибири размером в Хорватию наша корреспонденция
«Эстонец управляет в Сибири территорией, которая больше, чем Эстония» - под таким заголовком прозвучала новость интернет-издания Postimees.
Секрет сенсации открылся просто. Владимир Саар, гражданин России, хорошо говорящий по-эстонски, стал во главе громадного в сравнении даже со странами Евросоюза (по площади, например, как Хорватия) района.
Его предшественника год назад сместили, арестовав за получение взятки (по российским меркам, крупной — 14 000 евро). Пока не состоялся суд над бывшим главой Богучанского района, этнический эстонец является исполняющим обязанности.
Сам Владимир Саар родился в эстонской деревне Верхняя Буланка на юге Красноярского края. Подобные национальные деревни с переселенцами из балтийских стран возникали в конце XIX - начале ХХ века, когда за Уральский хребет в результате ссылок или столыпинских реформ отправлялись эстонцы, финны и латыши. Там открывались школы с национальным языком обучения, евангельско-лютеранские церкви. Прапрадед В.Саара был первым из эстонцев, кто прибыл сюда в середине XIX века.
В годы перестройки некоторые решили вернуться в Эстонию. В 1989 году Владимир Саар, местный житель в пятом поколении, тоже было собрался: приехал с целью остаться — ему предложили хорошую работу в сельском хозяйстве. Не сложилось - по семейным обстоятельствам он должен был вернуться назад, в Сибирь. И об этом не жалеет.
Здесь по-прежнему живут его родители, брат и сестра. Все в семье говорят между собой по-эстонски. В родной деревне В.Саара эстонцев уже почти нет. Больше всего представителей этого народа сохранилось в другом населенном пункте — Верхнем Суэтуке. Там в школе еще преподают эстонский язык. Потому есть шанс, что язык в семьях местных эстонцев пока сохранится.
В Богучанском районе жителей 45 тысяч, что меньше 1 человека на квадратный километр. Именно таково население курортного городка Пярну, что на берегу Балтийского моря.
Эти места богаты лесом, здесь уже работают заводы — алюминиевый, принадлежащий олигарху Дерипаске, деревообрабатывающий - по производству в том числе древесных гранул. Эта продукция большей частью экспортируется в Европу.
Огромная доля другой продукции деревообработки идет в Китай. Планируется построить и целлюлозный завод. Он тоже будет собственностью другого, известного своей близостью к олигарху Геннадию Тимченко.
Район богат не только лесными, но и водными ресурсами. Кроме известной еще с советских времен Богучанской ГЭС на полноводной реке Ангара будет построена новая гидроэлектростанция. В недрах есть и немалые запасы нефти. На ее добыче многие богучанцы работают вахтовым методом.
Зарплаты на здешних предприятиях заметно выше, чем в таких городах европейской части России, как Волгоград — в пересчете с рублей от 250 до 410 евро. Обычная пенсия — около 170 евро. Но все же это край холодов. Потому высоки расходы на коммунальные расходы. Особенно на отопление. Эта статья расходов здесь столь же болезненна для простого жителя Богучан, как и для жителя Латвии или Эстонии.
Например, трехкомнатная квартира «съедает» в холодное время года ту самую обычную местную пенсию — 170 евро. То есть цена на тепло сравнима с ценой в Риге или Таллине. При этом средняя зарплата в Балтии и Сибири весьма отличается. Если в Латвии это 1000 евро, то в Богучанском районе она, как видно, в два-два с половиной раза ниже.
Владимир Саар говорит, что не может пожаловаться на отток населения. Здесь всем хватает работы. В каждой деревне, что особенно важно, есть детский сад, школа, больница. По его мнению, найти врачей, которых по всей России не хватает, для здешней власти не проблема — им платят хорошие зарплаты. Для нового главы района самое главное - чтобы у людей была работа. Самому жаловаться на ее отсутствие не приходится. Руководство области постоянно требует личной ответственности за все, что происходит в Богучанском районе. Еженедельные совещания в областном центре отнимают у Владимира Саара трое суток. До Красноярска кусок немалый - 700 километров. Это примерно 8 часов езды по непростым дорогам в один конец. И.о. главы района не лишен чувства юмора - «с такими дорогами у здешних жителей должно быть крепкое терпение».
Насчет перспектив сохранения эстонскости у местных потомков переселенцев он говорит так: важно, чтобы детей из местных эстонских семей регулярно приглашали в языковые лагеря в Эстонии. Тогда можно сохранить этот островок балтийского народа в сердце Сибири.