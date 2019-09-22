Секрет сенсации открылся просто. Владимир Саар, гражданин России, хорошо говорящий по-эстонски, стал во главе громадного в сравнении даже со странами Евросоюза (по площади, например, как Хорватия) района.

«Эстонец управляет в Сибири территорией, которая больше, чем Эстония» - под таким заголовком прозвучала новость интернет-издания Postimees.

Его предшественника год назад сместили, арестовав за получение взятки (по российским меркам, крупной — 14 000 евро). Пока не состоялся суд над бывшим главой Богучанского района, этнический эстонец является исполняющим обязанности.

Сам Владимир Саар родился в эстонской деревне Верхняя Буланка на юге Красноярского края. Подобные национальные деревни с переселенцами из балтийских стран возникали в конце XIX - начале ХХ века, когда за Уральский хребет в результате ссылок или столыпинских реформ отправлялись эстонцы, финны и латыши. Там открывались школы с национальным языком обучения, евангельско-лютеранские церкви. Прапрадед В.Саара был первым из эстонцев, кто прибыл сюда в середине XIX века.

В годы перестройки некоторые решили вернуться в Эстонию. В 1989 году Владимир Саар, местный житель в пятом поколении, тоже было собрался: приехал с целью остаться — ему предложили хорошую работу в сельском хозяйстве. Не сложилось - по семейным обстоятельствам он должен был вернуться назад, в Сибирь. И об этом не жалеет.

Здесь по-прежнему живут его родители, брат и сестра. Все в семье говорят между собой по-эстонски. В родной деревне В.Саара эстонцев уже почти нет. Больше всего представителей этого народа сохранилось в другом населенном пункте — Верхнем Суэтуке. Там в школе еще преподают эстонский язык. Потому есть шанс, что язык в семьях местных эстонцев пока сохранится.

В Богучанском районе жителей 45 тысяч, что меньше 1 человека на квадратный километр. Именно таково население курортного городка Пярну, что на берегу Балтийского моря.

Эти места богаты лесом, здесь уже работают заводы — алюминиевый, принадлежащий олигарху Дерипаске, деревообрабатывающий - по производству в том числе древесных гранул. Эта продукция большей частью экспортируется в Европу.