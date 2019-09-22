Евгений Бай, спецкор haqqin.az, Вашингтон 02:16

В Вашингтоне новый громкий скандал, связанный с президентом Дональдом Трампом - каждый день до полудесятка статей в ведущих изданиях страны. Совсем как во времена, когда активно обсуждалась тема сговора Трампа с Россией. Но на этот раз скандал связан не с Россией, а с Украиной. Точнее c телефонным разговором между Трампом и украинским президентом Владимиром Зеленским.

Военная помощь в обмен на компромат Что же такого зловещего произошло для Трампа в отношениях с Украиной, о которой большинство американцев имеют весьма смутное представление? Как можно понять из объяснения информатора из числа агентов спецслужб, который имел доступ к содержанию телефонного разговора, состоявшегося 25 июля, Трамп пообещал Зеленскому предоставить военную помощь США, если тот поможет ему выявить факты коррупции Хантера Байдена, сына главного конкурента Трампа на выборах, демократа Джо Байдена. Хантер занимал пост в совете директоров украинской газовой компании Burisma Holding. В Украине в отношении этой компании было открыто расследование, не выявившее никаких нарушений, но люди Трампа считают, что украинское правосудие подкупили. Вопрос о выделении Украине военной помощи является весьма чувствительным. Речь идет о почти 400 миллионах долларов - 250 миллионах по линии Пентагона и 141 миллионе, за которые отвечает Госдепартамент. В течение пяти последних лет, с тех пор как Конгресс утвердил этот пакет помощи, законодатели и Белый дом неоднократно сталкивались лбами. Предыдущий президент Барак Обама категорически отказывался от требований Конгресса выделять Киеву так называемую летальную помощь, чтобы вконец не испортить отношения с Москвой. Но вот теперь Трамп, по неподтвержденным данным осведомителя из разведки, говорит Зеленскому: вы получите любую помощь, которую только пожелаете, но взамен дайте мне компромат на сына Байдена. "Большая пресса" Америки делает вывод - Трамп, который с трудом вышел из многомесячного расследования связей с русскими и избежал импичмента, тут же вновь наступает на новые грабли и вновь попадает под прицел своих врагов - демократов в Конгрессе. А это значит, что, как пишет столичная The Washington Post, он "чувствует себя совершенно неуязвимым, ставит себя над законом и считает, что как президент может делать все что угодно". Но, как cчитает газета, делает Трамп это совершенно напрасно, потому что некое обещание, которое он дал Зеленскому, "выйдет ему боком, если мы примем во внимание, что впереди выборы 2020 года".

Такого Америка уже не переживет! Теперь уже не Россия, а Украина станет вмешиваться в американские выборы. Дожили… Такого рода причитаниями полна американская пресса. Политическим оппонентам президента, да и его смертельным врагам в виде большинства крупных печатных изданий США только этого и надо было. Их вердикт прост. Трамп дает карт-бланш украинским лидерам на вмешательство в президентские выборы-2020. И вот после того, как многомесячная борьба демократов в Конгрессе за то, чтобы объявить Трампу импичмент, не увенчалась успехом, возможность отстранения президента от власти вновь забрезжила на горизонте. Юристы недоумевают: почему Трамп так открыто презирает нависшую над ним опасность? Бывшего прокурора Ника Акермана, который вел нашумевшее Уотергейтское дело (оно, как известно, привело к отставке президента Ричарда Никсона), спросили, сделал ли Трамп какие-то выводы из расследования Мюллера. Он ответил коротко: "Ни черта. Ничего. Ноль". Сам Дональд Трамп, как обычно, увиливает от ответов на вопросы журналистов, называя информацию о его разговоре с Зеленским "фейковыми новостями". Он говорит, что "кто-то должен заняться" связями Байдена в Украине. А по поводу самого разговора с Зеленским заявляет, что его содержание "не имеет значения". Однако президента с головой выдает его личный адвокат, в прошлом образцовый мэр Нью-Йорка, но никудышный стратег Рудольф Джулиани.