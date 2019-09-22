Погибшего азербайджанского военного похоронили в Губе обновлено 13:58
В Губе похоронен азербайджанский военнослужащий Рамин Абдулрахманов, застреленный армянами на нейтральной полосе между позициями сторон.
Как сообщает Report, солдат был похоронен на центральном кладбище Губы.
* * * 12:25
Тело азербайджанского военнослужащего дислоцированной на линии фронта воинской части Рамина Абдулрахманова, который заблудился неподалеку от вражеских позиций и был убит армянами 22 сентября, доставлено в его дом в поселке Красная Слобода Губинского района, сообщает Report.
После церемонии прощания военнослужащий будет похоронен на центральном районном кладбище.
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Тело азербайджанского военнослужащего Абдулрахманова Рамина Шовкет оглу вынесено с линии соприкосновения армянских и азербайджанских войск. Об этом журналистам сообщила глава отдела по связям с общественностью азербайджанского представительства Международного Комитета Красного Креста (МККК) Илаха Гусейнова.
Она отметила, что вчера МККК по обращению и договоренности сторон, как нейтральный посредник, принял участие в операции по выносу тела погибшего военнослужащего с линии соприкосновения.
Напомним, что 22 сентября военнослужащий прифронтовой воинской части Абдулрахманов Рамин Шовкет оглу, сбившись с пути, был застрелен армянами на нейтральной полосе между позициями сторон. Для обеспечения безопасной эвакуации тела военнослужащего было предпринято обращение в азербайджанское представительство Международного комитета Красного Креста (МККК).