Отдел информации 10:23

В Губе похоронен азербайджанский военнослужащий Рамин Абдулрахманов, застреленный армянами на нейтральной полосе между позициями сторон. Как сообщает Report, солдат был похоронен на центральном кладбище Губы.

* * * 12:25 Тело азербайджанского военнослужащего дислоцированной на линии фронта воинской части Рамина Абдулрахманова, который заблудился неподалеку от вражеских позиций и был убит армянами 22 сентября, доставлено в его дом в поселке Красная Слобода Губинского района, сообщает Report. После церемонии прощания военнослужащий будет похоронен на центральном районном кладбище.