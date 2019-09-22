Экс-глава полиции Армении найден мертвым
В селе близ Еревана обнаружили тело бывшего главы полиции Армении Айка Арутюняна. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Следственного комитета Наиру Арутюнян.
Как отмечается, тело мужчины было с огнестрельным ранением.
Следствие возбудило дело по статье «Доведение до самоубийства».
Известно, что Арутюнян был главой МВД в период с 1999 по 2003 годы, с 2003 по 2008 он возглавлял полицию страны. Кроме того, наряду с экс-президентом республики Робертом Кочаряном он был свидетелем по делу о столкновения 1 марта 2008 года.