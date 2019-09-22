Представители Красного Креста встретились с азербайджанскими заложниками

Представители структуры в сентябре встретились с задержанными лицами, в результате нагорно-карабахского конфликта: «Мы продолжаем систематически навещать лиц, задержанных в результате армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта. В соответствии с мандатом, МККК навещает задержанных лиц с целью проведения мониторинга условий их содержания и обращения с ними, а также способствует созданию условий для обеспечения их связи со своими семьями».

Напомним, что в июле 2014 года во время проведенной армянским спецназом операции в селе Шаплар оккупированного Кельбаджарского района был убит гражданин Азербайджана Гасан Гасанов, а Шахбаз Гулиев и гражданин России Дильгам Аскеров были взяты в заложники. Все они хотели посетить родные места и могилы своих родственников. В отношении Шахбаза Гулиева и Дильгама Аскерова было возбуждено уголовное дело.