Туркменистан остался без бензина

В Туркменистане продолжаются перебои с поставками бензина. При этом, как сообщают корреспонденты «Радио Свобода», жители туркменской столицы и города Гёкдепе не испытывают трудностей с бензином, тогда как даже в пригородных населенных пунктах Ашхабада наблюдается нехватка качественного топлива.

Автовладельцы выстраиваются в длинные очереди для того, чтобы купить доступный для населения бензин марки А80. А в городе Балканабад в продаже нет бензина марок А92 и А95. Об этом 23 сентября сообщил корреспондент «Радио Свобода» в Туркменистане, по соображениям безопасности работающий анонимно.

«В самом городе Ашхабад и в городе Гёкдепе в продаже есть все виды бензина. А в городе Анау (в пригороде Ашхабада – ред.) и если выехать 2 км от Гёкдепе бензина нет. Есть бензин марки А80, но за ним выстраиваются очереди», - сообщил корреспондент.

Отмечается, что город Гёкдепе является родиной президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

«В городе Небитдаг, который считается центром нефти, тоже нет бензина марок А92 и А95», - отметил корреспондент издания.

За последние два года в Туркменистане ситуация с нехваткой бензина возникает регулярно. О нынешнем дефиците бензина «Радио Свобода» сообщает с конца июня.

Тем временем 22 сентября российские СМИ сообщили, ссылаясь на статистические данные Союза импортеров нефтепродуктов Грузии, о том, что в этом году Туркменистан поставил в Грузию более 120 тысяч тонн бензина и дизельного топлива.