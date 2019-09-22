Банк Республика, отличающийся последовательно реализуемыми социальными проектами среди банков страны, провел очередной благотворительный проект. На этот раз банк совместно с Общественним объединением «Мир умелых рук» реализовал социальный проект «Я тоже cмогу!» для детей с ограниченными физическими возможностями.

Так, в рамках проекта в течение месяца были организованы обучающие занятия для детей с ограниченными физическими возможностями. Основная цель занятий состояла в том, чтобы интегрировать эту категорию детей в общество и помочь им улучшить свое материальное положение, овладев навыками. Занятия, проводимые опытными педагогами и психологами, былы восприняты с большим интересом со стороны детей. Во время занятий, которые проходили в веселой атмосфере, дети получили новые навыки по изготовлению ручных работ.

По окончании проекта впервые в головном офисе банка была проведена выставка изделий ручной работы, изготовленных детьми. Выставка с большим интересом была воспринята сотрудниками и клиентами банка, а изделия, изготовленные детьми, были распроданы в короткие сроки. Продажа изделий ручной работы очень обрадовала детей, принимающих участие на выставке. Этим каждый из них показал всем что, несмотря на физическое ограничение «Я тоже смогу!».

Отметим, что все деньги, собранные от проданных изделий ручных работ, были переданы самим детям.

Как сообщили из банка, политика корпоративной социальной ответственности является одним из приоритетных направлений, и в будущем банк продолжит приносить пользу обществу, реализуя различные социальные проекты.

Более подробную информацию о вкладах можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка, или позвонив по номеру 144.