Пашинян готовит уголовное дело против Ванецяна

После интервью экс-директора Службы национальной безопасности Армении Артура Ванецяна премьер-министр Никол Пашинян еще больше рассержен и встревожен. Об этом пишет армянская газета «Паст» со ссылкой на источники.

«Согласно нашим источникам, он поручил рассмотреть возможность возбуждения дела против Артура Ванецяна, а также дал задание членам исполкома Федерации футбола найти правовые методы и достичь устранения Артура Ванецяна от должности президента ФФА. Пашинян особенно встревожен тем, что у национальной сборной Армении есть большие шансы одержать победу над командами Лихтенштейна и Финляндии, занять второе место в этой группе и выйти в финальный этап Евро-2020. Что, естественно, приведет к повышению и без того высокого рейтинга Артура Ванецяна.

И потому Пашинян инициировал ряд встреч с различными политическими силами, политическими деятелями, бизнесменами и представителями общественного сектора, чтобы суметь обеспечить вокруг себя определенную консолидацию», - пишет газета.