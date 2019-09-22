Российских делегатов не пустили в США

Члены Совета Федерации РФ, в том числе глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, которые должны были принять участие в работе ежегодной сессии Генассамблеи ООН, не получили визы и не смогут принять участия в ней, сообщает ТАСС со ссылкой на самого сенатора.

«В нарушение своих обязательств перед международным сообществом американская сторона не оформила в срок визы для ряда членов официальной делегации, включая меня, и группы сопровождающих лиц, планировавших вылететь сегодня в Нью-Йорк для участия в работе 74-й сессии ГА ООН», - сказал Косачев.

Сложившуюся ситуацию он назвал «возмутительной акцией», не имеющей объяснений. Всего, по его словам, визы не получили десять делегатов.