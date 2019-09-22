Руководство Госкомтаможни примет граждан в Билясуваре, Нефтчале и Джалилабаде

В соответствии с поручением главы государства, руководители центральных органов исполнительной власти проводят встречи с гражданами в регионах и предпринимают меры для положительного решения их различных обращений и жалоб.

Как сообщили haqqin.az в Государственном таможенном комитете, 27 сентября председатель Госкомитета генерал-лейтенант Сафар Мехтиев проведет встречу с жителями Билясуварского и Имишлинского районов. Встреча состоится в Центре Гейдара Алиева в Билячсуваре, в 10:00.

В тот же день первый заместитель председателя Госкомтаможни генерал-майор Исмаил Гусейнов проведет встречу с гражданами в Нефтчалинском районе, а зампред Госкомтаможни генерал-лейтенант Аскер Абдуллаев – в Джалилабадском районе. Встречи пройдут соответственно в центрах Гейдара Алиева, расположенных в Нефтчале и Джалилабаде.

В ходе встречи будут выслушаны обращения жителей этих районов, связанные с таможенными вопросами.

Желающие принять участие во встречах могут записаться, позвонив по телефонам 195, (012)4042200 и (025)295 02 02.