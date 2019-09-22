В Баку уникальное событие: теща подарила зятю свою почку
Успешная операция была проведена в отделении "Почечные болезни и трансплантология" Республиканского лечебно-диагностического центра (РЛДЦ) под руководством Рашада ШОЛАНА - виртуозного хирурга-специалиста в области урологии и трансплантологии. 54-летняя теща, не раздумывая, подарила свою почку 32-летнему зятю, который страдал хронической почечной недостаточностью.
"Наш пациент на протяжении нескольких лет принимал сеансы гемодиализа, что не бесследно отражалось на здоровье его организма. Состояние больного все больше ухудшалось, поэтому необходимо было срочно пересадить ему почку. В итоге безрезультатного ожидания соответствующих доноров теща протянула больному руку помощи – подарив свою почку, она вернула зятя к жизни! Сделав необходимые анализы и обследования, мы убедились в полном здоровье донора и лишь после этого решились на операцию. Операция прошла благополучно и без осложнений. К счастью, пересаженная почка прижилась. Пациентов выписали домой в удовлетворительном состоянии. Теперь наш больной сможет жить и наслаждаться жизнью без мучительных гемодиализных процедур. Это событие еще больше породнило и сблизило всех членов семьи", - отметил заведующий отделением, уролог-хирург, трансплантолог, доктор философии по медицине Рашад ШОЛАН.