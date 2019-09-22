Сильное землетрясение в Греции и Турции

Землетрясение зафиксировано в 07:48 по времени UTC. Эпицентр располагался в 91 километре к юго-востоку от общины Макри-Ялос. Очаг залегал на глубине 6,1 километра.

Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.

Кроме того, Агентство по чрезвычайным ситуациям Турции сообщило о землетрясении магнитудой 4,6, произошедшем в районе Силиври турецкой провинции Стамбул. «В 11:00 24 сентября произошло землетрясение магнитудой 4,6 с эпицентром в Мраморном море на глубине 5,36 километра», – передает РИА Новости сообщение ведомства.