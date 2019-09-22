Издание отмечает, что Пашинян-младший решил пойти по стопам отца, который устанавливает «порядок» в Армении. Военнослужащий Ашот Пашинян делал замечания офицерам и сослуживцам, а также доносил на них командованию.

По информации «Грапарак», это привело к резкому недовольству среди сослуживцев, которые избили сына премьера. Одним из избивших Ашота Пашиняна был внук главного пропагандиста армянского террора Зория Балаяна.

Данную информацию поспешил опровергнуть пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян. Но из его заявления можно сделать вывод, что конфликт у Ашота Пашиняна с сослуживцами все же был.

«В очередной раз «Грапарак», перевернув все с ног на голову, играет с судьбами людей. Если спросите у ваших братьев или отслуживших друзей, они подтвердят, что такие разговоры характерны для всех коллективов и структур, у всех призывников бывают адаптационные проблемы и время, которые сглаживаются благодаря грамотной работе командования. «Грапарак» представила все это с грубейшими ошибками и недопустимыми характеристиками», - написал Ованнисян на своей странице в Фейсбук.