Военные учения армян в Карабахе

В Армении и оккупированном армянскими вооруженными формированиями Нагорном Карабахе начались военные учения «Развертывание вооруженных сил, противодействие агрессии противника», к которым привлечены также государственные органы и органы местного самоуправления. Об этом, согласно источникам в минобороны Армении, сообщают армянские СМИ.

Цели учений — практическая проверка планов стратегического развертывания вооруженных сил Армении, обеспечение задач органов государственного и местного самоуправления по мобилизации граждан, определение степени боевой готовности войск и выучки штабов.

Начальник информационного отдела административного аппарата Генштаба ВС Армении полковник Самвел Асатрян призвал граждан сохранять спокойствие, воздержаться от скоплений, не создавать пробки на дорогах и позволить войскам беспрепятственно передвигаться.