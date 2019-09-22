Погода на завтра: осень балует теплом
Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков, однако вечером местами возможен кратковременный дождь, северо-западный ветер днем сменится умеренным юго-западным, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на полуострове ночью составит 16-19, днем 24-27 градусов тепла, в Баку ночью 17-19, днем 25-27 тепла.
Атмосферное давление - 760 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью 65-75%, днем 50-55%.
На Апшероне ожидаются слабые и умеренные колебания метеорологических факторов, что будет благоприятствовать метеозависимым людям.
В регионах Азербайджана преимущественно без осадков, однако вечером в некоторых северных и восточных районах ожидаются кратковременные грозовые дожди. Ночью и утром местами туман, западный ветер временами усилится.
Ночью температура воздуха составит 12-17, днем 25-30 тепла, в горах ночью 3-8, днем 14-19 градусов тепла.