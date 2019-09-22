Названа неожиданная польза зеленого чая

Ученые из британского Университета Суррея обнаружили, что природный антиоксидант эпигаллокатехин (EGCG), содержащийся в зеленом чае, может помочь в борьбе с инфекциями, устойчивыми к антибиотикам.

Ученые пришли к выводу, что EGCG усиливает действие антибиотика азтреонама, который используют для лечения инфекций, вызванных бактерией Pseudomonas aeruginosa, сообщает РИА Новости со ссылкой на Medical Xpress.

По мнению исследователей, сочетание азтреонама и EGCG более эффективно, чем каждое из этих веществ по отдельности. Это наблюдение позволило сделать вывод, что антиоксидант усиливает поглощение клеткой бактерии антибиотика.

Бактерии Pseudomonas aeruginosa чаще поражают людей с ослабленным иммунитетом, вызывает инфекции кровотока и дыхательных путей. Кроме того, они являются причиной вторичных инфекций, устойчивых к большинству лекарственных препаратов.