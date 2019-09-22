Трамп поддержал ас-Сиси: У Египта великий лидер

Президент США Дональд Трамп во время встречи со своим египетским коллегой Абделем Фаттахом ас-Сиси в Нью-Йорке, где открылась 74-я сессия Генассамблеи ООН, заявил, что его не беспокоят прошедшие недавно в крупнейшей арабской республике акции протеста. Об этом передает телеканал Al Arabiya.

Выступая перед журналистами, Трамп встал на защиту Абделя Фаттаха ас-Сиси, заявив, что до того, как тот возглавил арабскую республику, там «было очень мало порядка, был хаос», назвав при этом ас-Сиси «великим лидером».

Абдель Фаттах ас-Сиси, в свою очередь, указал, что «политический ислам привел к нестабильности» в Ближневосточном регионе, и народ Египта отвергает его.

В ночь на 21 сентября в Каире и других египетских городах прошли массовые протесты с требованиями отставки президента Абделя Фаттаха ас-Сиси. Инициатор пятничного протеста — бежавший в Испанию бизнесмен египетского происхождения Мухаммед Али — призвал египтян выйти на повторные демонстрации через неделю, 27 сентября, и занять центральные площади городов страны.