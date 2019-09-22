Европа сняла санкции с Януковича

Европейский суд принял решение о снятии санкций с экс-президента Украины Виктора Януковича. Об этом сообщил его пресс-секретарь Юрий Кирасир на своей странице в Facebook, пишет «Лента.ру».

По словам Кирасира, решение было принято во вторник, 24 сентября. Он отметил, что данное событие является важным шагом на пути реабилитации экс-президента и подтверждает незаконность его политического преследования со стороны властей Украины и Евросоюза. Адвокат бывшего главы государства напомнил, что на протяжении последних пяти лет, пока украинское руководство «фальсифицируя материалы, навязывало миф» о преступлениях Януковича, абсолютно все страны Евросоюза подтвердили отсутствие банковских счетов и других активов на имя бывшего главы государства.