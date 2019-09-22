Готовится двусторонняя встреча Алиева и Путина

Президент России Владимир Путин проведет двусторонние встречи с гостями заседания Валдайского клуба в Сочи, в том числе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, королем Иордании Абдаллой II и президентом Филиппин Родриго Дутерте, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, передает «Интерфакс Азербайджан».

"Валдайский клуб состоится 3 октября в Сочи. Участниками сессии будут президент Азербайджана Алиев, король Иордании Абдалла, президент Казахстана Токаев, президент Филиппин Дутерте. Они выступят и примут участие в качестве панелистов в заседании Валдая", - сказал Песков журналистам во вторник.

Он отметил, что Владимир Путин проведет отдельные двусторонние встречи с каждым из лидеров.