Российский истребитель нарушил воздушное пространство Эстонии
Военные Эстонии заявили, что истребитель Су-34 Воздушно-космических сил России нарушил воздушную границу страны, передает РИА Новости.
Сообщается, что инцидент произошел 23 сентября в районе острова Вайндлоо.
«Самолет находился в воздушном пространстве Эстонии менее минуты», - сообщили в Главном штабе Сил обороны Эстонии.
Отмечается, что у российского истребителя якобы был выключен транспондер.
МИД Эстонии вызвал российского посла и вручил ему ноту.