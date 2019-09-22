Российский истребитель нарушил воздушное пространство Эстонии

Военные Эстонии заявили, что истребитель Су-34 Воздушно-космических сил России нарушил воздушную границу страны, передает РИА Новости.

Сообщается, что инцидент произошел 23 сентября в районе острова Вайндлоо.

«Самолет находился в воздушном пространстве Эстонии менее минуты», - сообщили в Главном штабе Сил обороны Эстонии.

Отмечается, что у российского истребителя якобы был выключен транспондер.

МИД Эстонии вызвал российского посла и вручил ему ноту.

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