Patriot и F-35 для Турции: США готовят новое предложение

США могут сделать Турции новое, более выгодное предложение по поставкам противоракетных систем Patriot и истребителей пятого поколения F-35. Сделка может состояться в рамках подписания соглашения о свободной торговле между США и Турцией, которое предполагает увеличение двустороннего товарооборота до $ 100 млрд. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает телеканал Haberturk.

По данным телеканала, Вашингтон и Анкара также договорились о снижении пошлин на алюминий и сталь.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявлял, что Анкара может рассмотреть вопрос покупки американских Patriot, если Вашингтон предложит выгодные условия. В противном случае Анкара готова приобрести у России дополнительные С-400.