Роухани запретили гулять по Нью-Йорку

Власти США ограничили возможность перемещения президента Ирана Хасана Роухани в Нью-Йорке на время проведения Генассамблеи ООН, сообщает агентство Fars.

Согласно информации, Роухани не может самостоятельно покидать пределы штаб-квартиры ООН, расположенной на Манхэттене. Кроме того, он получил специальное разрешение на пребывание в отеле.

Власти США выдали в прошлый четверг президенту Ирана и министру иностранных дел этой страны Мохаммаду Джаваду Зарифу визы для посещения сессии ГА ООН. До этого момента участие Роухани и Зарифа в работе Генассамблеи было под вопросом.