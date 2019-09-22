Оппозиция требует отставки Бориса Джонсона
Британский Верховный суд вынес решение, что приостановление работы парламента премьер-министром Борисом Джонсоном было незаконным, а также призвал парламентариев собраться "как можно скорее".
"Парламент, в частности, спикер и лорд-спикер должны решить, что делать дальше. Если нет какого-то парламентского правила, о котором мы не знаем, они могут предпринять немедленные шаги, чтобы позволить каждой палате встретиться", – говорится в постановлении, сообщает BBC.
Верховный суд Великобритании постановил, что правительство Джонсона фактически закрыло парламент, чтобы избежать дебатов по его политике относительно Brexit.
Решение суда теперь может в лучшем случае ударить по репутации премьера, а в худшем - грозить отставкой. Помимо этого, подобный вердикт обязывает премьера просить королеву вновь созвать парламент.
Почти сразу же после оглашения решения суда оппозиция призвала к немедленной отставке Джонсона.
Спикер Палаты общин британского парламента Джон Беркоу заявил, что парламент 25 сентября возобновит свою работу после временной приостановки.