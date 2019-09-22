Оппозиция требует отставки Бориса Джонсона

Британский Верховный суд вынес решение, что приостановление работы парламента премьер-министром Борисом Джонсоном было незаконным, а также призвал парламентариев собраться "как можно скорее".

"Парламент, в частности, спикер и лорд-спикер должны решить, что делать дальше. Если нет какого-то парламентского правила, о котором мы не знаем, они могут предпринять немедленные шаги, чтобы позволить каждой палате встретиться", – говорится в постановлении, сообщает BBC.