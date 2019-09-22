В российской школе предотвратили массовое убийство

Правоохранительные органы российского города Киров предотвратили массовое убийство в одной из школ, заявил заместитель руководителя управления противодействия экстремизму МВД Владимир Макаров. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Макарова, некоторое время назад полиции стало известно, что один из учащихся интересуется темой школьного насилия и планирует атаку с применением холодного оружия и самодельного взрывного устройства.

Узнать о подготовке массового убийства в кировской школе удалось благодаря публикациям в соцсетях, заявил уполномоченный по правам ребенка в Кировской области Владимир Шабардин, передает РИА Новости.

«Насколько нам известно, были моменты в соцсетях», — сказал омбудсмен. Шабардин посоветовал обращаться в МВД за информацией, «как, чем и что» собирался сделать подросток, планировавший преступление.