ОДКБ об опасности карабахского конфликта

Нерешенность карабахского конфликта делает его источником угрозы безопасности для стран - членов Организации Договора о коллективной безопасности в Кавказском регионе. Об этом Sputnik Армения сказал начальник Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности генерал-полковник Анатолий Сидоров.

По словам российского генерала, сейчас политический процесс урегулирования активизировался, однако для полного прекращения огня многое предстоит сделать.

"Пока этого не произойдет, карабахский конфликт остается основным источником угрозы региональной безопасности", - сказал Сидоров.