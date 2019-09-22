Мадуро прилетел в Москву
Президент Венесуэлы Николас Мадуро прибыл с визитом в Москву. Об этом он написал в своем Твиттер.
«Мы прибыли в Россию, чтобы укрепить наши исторические и очень позитивные отношения», — написал Мадуро.
Он отметил, что братские отношения с Россией являются фундаментальной основой для строительства процветающего будущего Венесуэлы.
Известно, что 25 сентября в формате рабочего завтрака пройдут переговоры между главой Венесуэлы и президентом России Владимиром Путиным.
Ранее сообщалось, что Путин проведет встречу с Мадуро.