Висевшая на кухне картина оказалась шедевром эпохи Возрождения
Картина ранней эпохи Возрождения флорентийского живописца Чимабуэ "Увенчание терновым венцом" случайно найдена на кухне в одном из домов в городе Компьень на севере Франции, сообщает The Guardian со ссылкой на экспертов-искусствоведов.
По их данным, картина долгое время просто висела в доме между кухней и гостиной прямо над плитой для приготовления еды.
Владелица дома была уверена, что это старинная икона, и принесла картину на оценку местным аукционистам.
По словам искусствоведа Эрика Туркина, результаты экспертиз показали подлинность картины, ее цена составляет от четырех до шести миллионов евро. Ожидается, что полотно "Увенчание терновым венцом" будет представлено 27 октября в Аукционном доме в городе Санлис на севере Франции.
Считается, что найденная картина является фрагментом полиптиха, датируемого 1280 годом. Картина изображает Христа в окружении насмехающихся над ним людей. Предполагается, что это часть серии из восьми картин Чимабуэ, которая отражает Страсти Христовы и Распятие Христа.