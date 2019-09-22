Висевшая на кухне картина оказалась шедевром эпохи Возрождения

Картина ранней эпохи Возрождения флорентийского живописца Чимабуэ "Увенчание терновым венцом" случайно найдена на кухне в одном из домов в городе Компьень на севере Франции, сообщает The Guardian со ссылкой на экспертов-искусствоведов.

По их данным, картина долгое время просто висела в доме между кухней и гостиной прямо над плитой для приготовления еды.