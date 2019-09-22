Нефть дешевеет

Нефтяной рынок снижается в ходе торгов во вторник на сигналах восстановления добычи нефти в Саудовской Аравии после атак беспилотников.

Ноябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к настоящему времени подешевели на $0,87 (1,34%) - до $63,90 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на ноябрь на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени опускаются на $0,6 (1,02%) - до $58,04 за баррель.

Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники, компания Saudi Aramco восстанавливает загруженность НПЗ в стране до прежних уровней после сокращения объемов нефтепереработки для выполнения обязательств по экспортной поставке топлива.