Условное военное положение объявлено в Армении
Правительство Армении объявило условное военное положение в связи с началом крупномасштабных стратегических учений «Развертывание вооруженных сил, противодействие агрессии противника». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление начальника информационного отдела аппарата Генштаба ВС страны Самвела Асатряна.
Отмечается, что органы управления и войска вооруженных сил Армении приведены в полную боевую готовность.
Учения проводятся в соответствии с планом мероприятий на 2019 год и пройдут до 5 октября.