Последние дни у восточных ворот ашхабадского рынка Берекетли в микрорайоне Парахат-7 с 4 часов утра выстраиваются очереди из желающих купить куриные яйца, сообщает «Хроника Туркменистана».

Согласно информации, ворота открывают в 06.00 и в это же время начинается торговля яйцами. Их продают по 11 штук на человека по 5 манатов. Вероятнее всего, это сделано, чтобы продавцам было удобнее давать сдачу.

Как сообщают корреспонденты «Хроники Туркменистана», пока люди добегают от ворот к местам торговли, очередь превращается в толпу, где кричат и ругаются. Яйца раскупают быстро и достаются они не всем.

За несколько минут до этого у южных ворот рынка можно заметить людей, выходящих с базара с одним или двумя лотками яиц по 30 штук в каждом. Это родственники или знакомые продавцов государственных магазинов. Они не стоят в очереди и не ограничены «нормой» в 11 штук.

Раннее начало торговли продавцы объясняют тем, что «очереди, толпы, ругань и драки начальство видеть не должно». Продавцам также не хочется вставать в четыре утра, чтобы начать торговлю, но выхода у них нет.

Аналогичная ситуация с продажей мяса птицы местного производства по госценам. Импортной курятины (ножек) в последнее время в продаже нет.