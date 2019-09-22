Иран ответил Европе

Заказными и безответственными назвали в Тегеране обвинения со стороны Франции, Германии и Британии в атаке на Саудовскую Аравию, поскольку они сделаны до расследования.

"Сам по себе этот шаг является провокационным и деструктивным, ...основанным исключительно на смехотворной аргументации "другого возможного объяснения нет", — ответили в МИД Исламской Республики, подчеркнув, что такой подход преследует сугубо политические цели, и предупредив, что это может спровоцировать эскалацию в регионе.

Накануне Париж, Берлин и Лондон выступили с совместным коммюнике, в котором выразили солидарность с Вашингтоном, возложив ответственность за нападение на саудовские НПЗ на Иран.