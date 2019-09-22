Теймур Раджабов в полуфинале Кубка мира Один шаг до турнира претендентов
Азербайджанский шахматист Теймур Раджабов вышел в полуфинал Кубка мира, проходящего в российском городе Ханты-Мансийск.
Сегодня в ответной четвертьфинальной партии наш гроссмейстер обыграл белыми фигурами американца Джеффри Шонга и выиграл матч со счетом 1,5:0,5.
В полуфинале Теймур сыграет с победителем пары Левон Аронян (Армения) – Максим Вашье-Ляграв (Франция). Там пока счет 1:1.
Напомним, что финалисты Кубка мира получат право сыграть в турнире претендентов, победитель которого бросит вызов чемпиону мира Магнусу Карлсену.
Таким образом, Теймуру Раджабову осталось сделать один шаг для достижения важнейшей цели.