Трамп лишил Украину денег

Вашингтон не желает нести основную нагрузку в том, что касается выделения финансовой помощи Украине, США оставляют за собой право приостановить ее, пока свой вклад не расширит Евросоюз, заявил президент США Дональд Трамп журналистам на полях Генассамблеи ООН.

Комментируя сообщения о том, что он распорядился временно заблокировать выделение военной помощи Украине, американский лидер отметил: "Что касается удержания денег, они были в полной мере выплачены",- пишет ТАСС.

"Я бы снова удержал их, и я буду продолжать их удерживать, пока Европа и другие страны не сделают свой вклад в интересах Украины", - сказал Трамп.

"Мы даем большое количество денег, и я спрашиваю: с какой стати?" - цитирует Трампа Reuters.