Трамп об условиях дружбы США с Ираном

США готовы дружить с Ираном, если тот будет стремиться к миру, заявил во вторник президент страны Дональд Трамп, передает РИА Новости.

«Настало время, когда руководители Ирана должны прекратить угрожать другим странам и сконцентрироваться на строительстве своей собственной страны. Настало время, чтобы лидеры Ирана наконец поставили на первое место иранский народ. Америка готова принять дружбу со всеми, кто искренне стремится к миру и уважению. Многие из сегодняшний друзей Америки когда-то были нашими главными противниками. США никогда не верили в постоянных врагов», - сказал Трамп во вторник, выступая на Генассамблее ООН.

С 24 по 30 сентября в Нью-Йорке проходит неделя высокого уровня 74-й сессии ГА ООН. Официальная программа пребывания Трампа началась в понедельник и, как ожидается, завершится в среду пресс-конференцией. У главы государства запланирован ряд двусторонних встреч с иностранными лидерами, в том числе и первые переговоры с новым президентом Украины Владимиром Зеленским.