Генсек ООН боится «великого раскола» в мире

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что необходимо сделать все для предотвращения «великого раскола» в мире. Об этом пишет The New York Times.

Гутерриш опасается, что два «отдельно конкурирующих мира» с различной валютой, взглядами, принципами, законами и военными интересами могут «расколоть» мир. Он уточнил, что намекал на США и Китай. По его мнению, возможность конфликта между этими странами вполне возможна.

«Мы должны сделать все возможное, чтобы предотвратить великий раскол», — подчеркнул Гутерриш, добавив, что в случае раскола мир ждет климатический кризис, распространение терроризма и рост неравенства.