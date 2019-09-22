США призвали Китай защитить демократию Гонконга

Президент США Дональд Трамп призвал Китай защищать «демократический образ жизни» Гонконга. Об этом сообщает Agence France-Presse в Twitter.

Соответствующее заявление было сделано во время выступления в ООН. Отмечается, что Трамп также упомянул, что время терпения «китайских торговых злоупотреблений» прошло.

8 сентября участники акций протеста в Гонконге обратились к президенту США Дональду Трампу с просьбой спасти город. Отмечается, что в ходе протестной акции демонстранты несли американские флаги и плакаты с демократическими лозунгами. Также они скандировали «Боритесь за свободу, поддерживайте Гонконг» и «Сопротивляйтесь Пекину, освободите Гонконг».

14 августа посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил, что ситуация в Гонконге является «цветной революцией», которую пытается осуществить Запад для сдерживания Китая. До этого президент США Дональд Трамп рассказал, что американская разведка подтверждает, что власти Китая направили войска к границе с Гонконгом, после чего предложил личную встречу председателю КНР.