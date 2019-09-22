Парламент Испании будет распущен

Указ о роспуске парламента Испании подписан королем Филиппом VI, так как правительство королевства имеет статус исполняющего обязанности и не обладает соответствующими полномочиями.

Как сообщает пресс-служба нижней палаты парламента, по решению монарха очередные выборы пройдут в стране 10 ноября, указ вступает в силу с момента публикации в правительственном вестнике.

Отмечается, что официальная церемония состоялась во дворце Сарсуэла, указ скрепила печатью монарха председатель Конгресса депутатов Меричель Батет.

Политический кризис начался в Испании после выборов 28 апреля, когда ни одна политическая сила не смогла получить абсолютного большинства и утвердить премьера.