Дело адвоката Исмаилова: нет жалобы — нет наказания

«Сегодня президиум Коллегии адвокатов аннулировал собственное решение от 9 сентября 2019 года о прекращении на год моей адвокатской деятельности», — написал А.Исмаилов.

Аннулировано решение о приостановлении на год адвокатской деятельности Адиля Исмаилова. Об этом Адиль Исмаилов написал на своей странице в Facebook.

В то же время, как сообщили haqqin.az в Коллегии адвокатов, дисциплинарное производство в отношении Адиля Исмаилова было приостановлено из-за примирения сторон.

Адвокат Сахиль Гулиев отозвал свою жалобу на Адиля Исмаилова. Адвокаты встретились и помирились, после чего дисциплинарное производство было остановлено.

«Адвокат Сахиль Гулиев обратился в Президиум Коллегии адвокатов и заявил, что хочет отозвать свою жалобу на Адиля Исмаилова. Мы очень обрадовались этому, потому что заинтересованы, чтобы в адвокатской семье царили мир и дружба. Все адвокаты имеют равные права, и мы не ставим никаких различий. У нас нет проблем ни с Адилем Исмаиловым, ни с каким-то другим адвокатом. Учитывая примирение сторон, дисциплинарное производство было остановлено», — заявили haqqin.az в Коллегии адвокатов.

В Коллегии адвокатов также опровергли распространяемые слухи о том, что причиной приостановления дисциплинарного производства стали обращения международных организаций по поводу дела Адиля Исмаилова.

«Никаких обращений от международных организаций не поступало. Если бы не было примирения сторон, то решение о приостановлении адвокатской деятельности Адиля Исмаилова не было бы возможным», — отметили в Коллегии адвокатов.