IKEA отказалась от слогана с ворот «Бухенвальда»

Из рекламной кампании шведского ритейлера IKEA в России убрали слоган «Каждому свое», который использовался в Древнем Риме и на воротах концентрационного лагеря «Бухенвальд».

Как сообщила «Росбалту» PR-менеджер кампании Ольга Мельцер, компания приняла решение убрать слоган с картинок и принесла извинения за то, что задела чувства посетителей.

При этом сама кампания, в рамках которой можно приобрести на купленную вещь рисунок художницы Еки Хаски, продолжается.

«Посетители магазина по-прежнему имеют возможность принять участие в рекламной акции, в рамках которой имеют возможность бесплатно кастомизировать купленный товар. Компания приняла решение убрать спорный слоган с используемых иллюстраций», — уточнила Мельцер.