Трамп выдвинул Европе условие по Украине

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон будет продолжать блокировать помощь Украине до тех пор, пока Европа не начнет выделять больше средств. Информацию об этом опубликовало РИА Новости.

«Они не делают этого. Только Соединенные Штаты. Мы даем большое количество денег», — подчеркнул американский лидер.

20 сентября сообщалось, что разведка США начала разбирательство из-за некоего «обещания», данного Трампом в разговоре с Зеленским. Глава США отверг все обвинения, назвав их фейковыми новостями, и заявил, что разговор носил поздравительный характер.

В конце августа Трамп поручил заморозить деньги из военного бюджета на время проверки. По заданию президента началась проверка того, насколько выделенные средства расходуются в интересах Вашингтона.