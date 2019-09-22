Израиль назвал виновного в атаках на Саудовскую Аравию

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран несет ответственность за атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Об этом сообщает The Times of Israel.

«Иран несет ответственность от А до Я. Израиль знает, как защитить себя от такого рода нападений», — сказал лидер еврейского государства, призвав международное сообщество присоединиться к инициативам президента США Дональда Трампа по усилению давления на Тегеран.

«Это единственный способ остановить агрессивное поведение Ирана», — подчеркнул Нетаньяху.

В ночь на 14 сентября на территории национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco произошел пожар. Возгоранию предшествовал взрыв, произошедший в результате атаки беспилотных летательных аппаратов. Ответственность за атаку взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы из движения «Ансар Аллах». В августе они также ударили по столице Саудовской Аравии Эр-Рияду, используя при этом беспилотные летательные аппараты Samad-3.