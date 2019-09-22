Эрдоган с трибуны ООН: Оккупация Карабаха неприемлема

Неприемлемо, что Нагорный Карабах и окружающие его районы, которые являются территорией Азербайджана, все еще оккупированы. Об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.

Назвав неприемлемым текущий статус Нагорного Карабаха, Эрдоган отметил, что Южный Кавказ нужно исключить из списка проблемных регионов мира.

Турецкий лидер подчеркнул, что, несмотря на принятые ООН резолюции, Нагорно-Карабахский регион Азербайджана и прилегающие районы все еще находятся под армянской оккупацией.