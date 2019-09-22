Меган Маркл и принц Гарри посетили мечеть

Герцогиня Сассекская Меган Маркл и принц Гарри, прибывшие в Африку с десятидневным официальным визитом, посетили мечеть в Южной Африке. Об этом сообщает The Sun.

Отмечается, что Маркл надела платок на голову при входе в мечеть, а Гарри снял обувь. Там они пообщались с отцом Лапсли, англиканцем и борцом за равные права.

Также герцогиня и принц встретились с местными жителями. Затем пара отправилась на прием для молодых людей в резиденцию верховного комиссара Великобритании в Кейптаун.