Байден пригрозил Трампу импичментом

Участник американской президентской гонки Джо Байден планирует призвать Конгресс США начать процедуру импичмента в отношении президента США Дональда Трампа в случае, если тот не будет сотрудничать в рамках проводимых Конгрессом расследований, сообщает издание Politico.

В частности, Трамп, по мнению Байдена, должен предоставлять Конгрессу информацию по его телефонному разговору с президентом Украины Владимиром Зеленским, спровоцировавшему скандал в США. Такое заявление Байден планирует сделать во время выступления в штате Делавэр позже во вторник.

"Он призовет Трампа удовлетворить все оставшиеся законные запросы Конгресса об информации, в том числе по украинскому вопросу, а также по другим расследованиям. И, если Трамп не подчинится, у Конгресса не будет выбора, кроме как начать импичмент", - заявил помощник Байдена.

Ранее Байден открыто не выступал в поддержку импичмента Трампа. Так, выступая в Айове на выходных, Байден заявил, что разговор Трампа с президентом Украины, о котором ранее сообщали СМИ, - "невероятное злоупотребление властью". В то же время Байден отмечал, что не будет высказывать мнения об импичменте.